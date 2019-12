O staff do estabelecimento prisional

A criança de oito anos teria de concordar com a decisão de ser revistada completamente despida, caso contrário não poderia visitar o pai naquele dia, após duas horas e meia de viagem de carro para o ver. Nesse momento, a filha do prisioneiro começou a chorar.



O departamento de correção da Virgínia emitiu um pedido de desculpa e chamou o incidente de "profundamente perturbador". Acrescentou que a pessoa que autorizou a busca não tinha autoridade para fazê-lo e enfrenta uma ação disciplinar imediata.



Uma reportagem da televisão local alega que a menina foi levada, a chorar, para a casa de banho por duas polícias. Aí, foi revistada e foi-lhe pedido que para se curvar e tossir.



A mãe disse mais tarde que, enquanto o pai da menina estiver na prisão, ela não o voltará a visitar. "Não vou mandá-la para lá".

Os guardas prisionais do estado denunciaram as ações de um membro da equipa no centro de correção de Buckingham, na Virgínia, depois de serem contactados para comentários pelo jornal Virginian-Pilot, que divulgou o incidente.A criança enviou mensagens à mãe afirmando estar muito zangada por ter sido obrigada a tirar toda a roupa antes de visitar o pai.A menina visita o pai na prisão todos os fins de semana e estava com a namorada do progenitor, Diamond Peerman, durante a visita de 24 de novembro.chamou Peerman para uma triagem adicional depois de um cão a ter farejado. Informaram-na que teria que ser revistada. Peerman perguntou se a criança também precisaria de ser revistada e, embora tenham dito que não inicialmente, a equipa falou com o capitão e anunciaram que a menina também tinha de ser revistada.