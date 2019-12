O Partido Democrata apresentou esta terça-feira os dois artigos pelo qual vai impor o processo de impeachment para a destituição de Donald Trump do cargo de presidente dos Estados Unidos da América: abuso de poder e obstrução do Congresso norte-americano.O Comité Judiciário da Câmara dos Representantes terá a cabo esta quinta-feira, indicou fonte próxima à Reuters, uma votação nos artigos de impeachment a que Trump está a ser acusado, com uma votação de toda a Câmara dos Representantes marcada para a próxima semana. Controlada por Democratas, a votação deverá conduzir a um julgamento no Senado norte-americano, dominado pelo Partido Republicano, em janeiro do próximo ano."Ninguém, nem mesmo o presidente, está acima da lei", afirmou o presidente do Comité Judiciário da Câmara dos Representantes, Jerrold Nadler, indicando que Trump minou a integridade das eleições presidenciais de 2020 e colocou em perigo a segurança dos EUA com alegadas pressões à Ucrânia e ao seu presidente, Volodymyr Zelensky, para investigar um concorrente político, o democrata Joe Biden.O Partido Democrata acusa Trump de reter fundos militares prometidos à Ucrânia e de engendrar um encontro com o seu presidente para lançar a investigação a Biden.A acusação formal torna Trump no quarto presidente dos EUA a enfrentar um processo de impeachment na história do país, depois de Andrew Johnson em 1868, Richard Nixon em 1974 e Bill Clinton em 1999.