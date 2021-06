Discoteca do milionário da F1 acusada de negligência depois de surto de covid-19

Em agosto do ano passado, 58 trabalhadores da discoteca Billionaire testaram positivo à covid-19. Surto deu origem a uma investigação e agora as autoridades suspeitam que não tenham sido cumpridas as medidas de segurança necessárias em contexto de pandemia, nomeadamente o insuficiente número de máscaras distribuídas aos funcionários.