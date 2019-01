A polícia federal da Alemanha deteve esta quarta-feira três refugiados iraquianos suspeitos de estarem a planear um ataque terrorista naquele país. De acordo com a Reuters, as detenções ocorreram esta manhã no distrito de Dithmarschen, no estado de Schleswig-Holstein.Segundo o gabinete da Procuradoria-Geral alemã, dois dos três suspeitos - identificados como Shahin F., Hersh F. and Rauf S. - decidiram no final do ano passado planear o ataque. "A investigação mostra que os suspeitos ainda não tinham escolhido um alvo específico para o ataque", referiu o gabinete em comunicado.Os suspeitos estavam a planear construir bombas artesanais com material de foguetes do ano novo. Um dos suspeitos chegou a fazer o download de um manual de instruções que revelava os passos para construir um explosivo.