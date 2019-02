Angela Merkel inaugurou complexo em Berlim que custou mais de mil milhões de euros. Obras demoraram doze anos.

Dentro das novas instalações dos Serviços Secretos Federais da Alemanha, inaugurados no dia 8 de fevereiro, é proibido usar telemóvel, computadores portáteis pessoais, consultar as redes sociais e o email pessoal.

Os edifícios situam-se em Berlim e foram inaugurados com a presença de Angela Merkel, a chanceler alemã. "Num mundo várias vezes muito confuso, agora, de maneira mais urgente que nunca, a Alemanha precisa de uns serviços secretos fortes e eficientes", afirmou, de acordo com o jornal The Guardian.

As obras deviam ter acabado em 2011, mas acabaram por demorar 12 anos e custaram mais de mil milhões de euros. A dimensão do complexo é semelhante à de 36 campos de futebol e aqui, são esperados 4 mil funcionários. A maioria, 3.200, já se encontra no local – tendo abandonado a anterior sede, em Munique. Até os seus cartões de acesso são fechados num cofre, no fim de cada dia de trabalho.

Os serviços secretos alemães empregam cerca de 6.500 pessoas na Alemanha e em todo o mundo.

Em 2013, Edward Snowden revelou que estes tinham cooperado com os congéneres dos Estados Unidos e do Reino Unido quanto à monitorização das comunicações pessoais em todo o mundo.