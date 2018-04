Travis Reinking

James Shaw Jr. é o herói do dia. O jovem de 29 anos conseguiu desarmar o atirador nu que hoje matou quatro pessoas num café Waffle House, em Nashville, EUA. O homicida ainda está a ser procurado pela polícia.Numa conferência de imprensa, Shaw contou que o homem lhe acertou de raspão. Escondido na casa-de-banho mas sem perder o atirador de vista, o herói decidiu "atacar" quando viu que a arma tinha encravado ou precisava de ser recarregada. "Eu só queria sair dali. Vi a oportunidade e decidi aproveitá-la."Nega ser um herói. "Não sei, quando todos disseram isso, pareceu-me egoísta", explica. "Sinto que não devia ter acontecido. Quando estava na ambulância a caminho do hospital só pensava que ia acordar e nada seria real. É algo de um filme. Estou bem, mas odeio que tenha acontecido."Os dois envolveram-se numa luta e Shaw conseguiu retirar-lhe a arma, atirando-a para trás do balcão. Os dois foram até à entrada do café e o atirador acabou por fugir."Ele viu o atirador a olhar para a arma. Nessa altura os tiros tinham parado. Por isso decidiu aproximar-se, lutou até conseguir tirar-lhe a arma e atirá-la para detrás do balcão. O atirador acabou por fugir", explicou aos jornalistas Don Aaron, porta-voz da polícia metropolitana de Nashville. "Ele é o herói aqui e sem dúvida que salvou muitas vidas ao conseguir retirar a arma e fazer com que o homem fugisse."O suspeito do tiroteio é Travis Reinking, de 29 anos. Enquanto disparava, tinha um casaco verde vestido e estava nu da cintura para baixo. As autoridades acreditam que enquanto foge, tenha duas armas na sua posse.Em 2017, Reinking foi preso pelos Serviços Secretos depois de ter sido encontrado num local restrito junto à Casa Branca, em Washington. Ao ser detido, disse que queria marcar reunião com o presidente Trump.São desconhecidos os motivos que levaram Reinking a matar quatro pessoas hoje. Em 2017, ficou sem permissão para usar armas, mas o pai já confessou ter-lhas devolvido.