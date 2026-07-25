Detido agente russo que ativou mais de mil terminais Starlink em solo ucraniano

O agente registou a estação Starlink em seu nome, utilizando dados fornecidos pela Rússia e, posteriormente, "foi instruído para envolver o máximo de pessoas possível na verificação clandestina".

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Um agente russo foi detido na Ucrânia depois de ter ativado para utilizadores na Rússia mais de mil terminais do serviço de Internet por satélite Starlink, informou hoje o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU).



Sinal de receção Philipp von Ditfurth

O detido, um homem da região de Lugansk, no leste da Ucrânia, ocupada pela Rússia, trabalhava para os serviços de informação russos em troca de dinheiro, avançou o SBU no seu canal na plataforma Telegram.

Inicialmente, o agente registou a estação Starlink em seu nome, utilizando dados fornecidos pela Rússia e, posteriormente, "foi instruído para envolver o máximo de pessoas possível na verificação clandestina", explicou o SBU, reconhecendo a ativação de mais de mil terminais.

"Os agentes do SBU desmascararam o agente, documentaram os seus crimes e detiveram-no em casa", descreveu o SBU ao anunciar a detenção, durante a qual foi também apreendido um telefone contendo "provas de que trabalhava para o inimigo".

O SBU acrescentou que bloqueou todas as estações Starlink registadas ilegalmente.

A tecnologia Starlink, um serviço de Internet de alta velocidade por satélite fornecido pela SpaceX, do multimilionário Elon Musk, tornou-se um recurso fundamental na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, tendo sido transformado num sistema militar para manter a comunicação na linha da frente, incluindo a ligação aos drones.