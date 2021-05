Operação policial no Rio de Janeiro termina com 25 mortes

Morreram 25 pessoas, incluindo um polícia, na sequência de um tiroteio a meio de uma operação policial no Rio de Janeiro, Brasil esta quinta-feira. Tiroteio decorreu na comunidade do Jacarezinho. Grupo criminoso era suspeito de "tráfico de drogas, roubo de cargas, assaltos a pedestres, homicídios e sequestros de comboios da SuperVia" e de aliciar crianças para proceder a estes crimes.



Em vários vídeos que circulam nas redes sociais ouvem-se rajadas de tiros e explosões no âmbito da operação Exceptis que investiga o aliciamento de crianças e adolescentes para ações criminosas.



As autoridades justificaram o nível de violência da operação - a que regista mais mortes desde 2016 - com as táticas de guerrilha usadas na favela e com o armamento dos elementos do grupo.