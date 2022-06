Descoberto navio a mais de seis mil metros de profundidade, desaparecido desde 1944

O USS Samuel B. Roberts foi ao fundo na batalha do Samar, nas Filipinas, durante a II Guerra Mundial, mais precisamente, em 1944. O barco de guerra naufragou em alto mar, sendo que a estrutura ficou no fundo do oceano Pacífico, a 6.856 metros de profundidade. A "carcaça" do navio foi descoberta esta semana, sendo a descoberta a maior profundidade de sempre.