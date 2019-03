Data presente no documento interno de Bruxelas nas negociações com Theresa May pode ser accionada caso o governo do Reino Unido peça a Bruxelas uma adiamento mais longo do artigo 50.

A União Europeia definiu como prazo máximo para a saída do Reino Unido o dia 31 de março de 2020. A data, indica o Guardian, está presente no documento interno dos Estados-membros na entrada para as negociações com a primeira-ministra britânica, Theresa May, caso o seu governo peça a Bruxelas uma maior extensão do artigo 50 do Tratado de Lisboa durante as próximas três semanas.

O prazo foi oferecido pelos líderes dos países da União Europeia na passada semana, depois de May ter abertamente prometido um adiamento mais curto caso o seu acordo sobre o Brexit passasse na Casa dos Comuns, e um adiamento maior caso fosse rejeitado novamente no parlamento britânico.

Para já, a extensão incondicional está no dia 12 de abril e até lá o Reino Unido irá tentar estender os prazos. O seu gabinete pretende apenas descortinar um adiamento breve – até ao dia 30 de junho – mas está em aberto um adiamento maior na eventualidade de novos processos políticos, como eleições gerais ou um segundo referendo sobre o Brexit.

A data não foi estipulada por representantes da União Europeia mas documentos internos de Bruxelas indicam que está em causa uma extensão de um ano, para o dia 31 de março de 2020, indica o The Guardian. Este prazo será apenas uma salvaguarda caso May regresse a Bruxelas com o acordo para a saída do Reino Unido inalterado.

"Tal situação iria assegurar o nosso trabalho durante o último ano e permitir-nos voltar a ele no próximo ano", afirmou fonte da União Europeia ao jornal britânico. "Dar mais do que esse tempo lançaria o risco de mudança de posição por parte do Reino Unido."