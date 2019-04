"A Câmara dos Comuns não nos permite sair sem um acordo, portanto vai ter de arranjar uma alternativa". A frase da primeira-ministra, Theresa May, depois de o parlamento chumbar pela terceira fez o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia permitia colocar pressão sobre os deputados e obrigá-los a encontrar uma solução para o labirinto em que se encontra a política britânica. Uma pressão que não surtiu efeito ao dizer que se demita caso o acordo fosse aprovado na passada sexta-feira: o documento não passou por uma diferença de 58 votos (344-286).

Esta segunda-feira, os deputados reúnem-se para dar continuidade a um processo iniciado na passada semana, depois da Câmara dos Comuns ter assumido o controlo sobre o Brexit, quando oito propostas alternativas foram a debate. Apesar de nenhuma das propostas ter reunido consenso, este é um processo a duas fases e, agora, as medidas vão ser debatidas e votadas de novo. O Reino Unido tem até 12 de abril para encontrar um novo plano ou abandonar a UE sem acordo – a saída devia ter ocorrido no passado dia 29 de março.

Das oito propostas submetidas a votação na quarta-feira, aquela que obteve maior apoio foi a quarta, que previa a permanência do Reino Unido numa união aduaneira com UE após o Brexit, rejeitada por apenas oito votos (264-272).

Das restantes sete, a primeira opção, uma saída sem acordo a 12 de abril, foi rejeitada com 160 votos a favor e 400 contra. A segunda emenda, intitulada Mercado Comum 2.0, que previa uma adesão à Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA), obteve 188 votos a favor e 283 contra. A terceira hipótese, que propunha adesão à EFTA sem união aduaneira, obteve apenas 65 votos a favor e 377 contra.

Na quinta emenda apresentada, que previa uma união aduaneira com a UE e ligação ao mercado único, 237 deputados votaram a favor e 307 contra. A revogação do Artigo 50.º se não houver acordo antes do dia da saída, a sexta hipótese colocada, foi rejeitada com 184 votos a favor e 293 contra.

Quanto à realização de um novo referendo sobre qualquer acordo de saída, a sétima opção apresentada, a Câmara dos Comuns pronunciou-se com 268 votos a favor e 295 contra. Na oitava e última opção levada a votação, que previa acordos comerciais sem acordo de saída, 139 deputados britânicos votaram a favor e 422 votaram contra.

A votação coincide com o debate – será um ato simbólico porque não há votação - de uma petição online, lançada por Margaret Anne Georgiadou, que pede ao governo britânico que renuncie à saída da União Europeia e que, este domingo, já ultrapassou seis milhões de assinaturas, tornando-se a iniciativa popular mais votada no Reino Unido.



Com Lusa