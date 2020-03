Deputado do Vox diagnosticado com o coronavírus em Espanha

Javier Ortega Smith, deputado do partido espanhol de extrema-direita Vox, foi diagnosticado com coronavírus Covid-19. Ele e os seus 51 colegas no Parlamento irão trabalhar a partir de casa, anunciou o partido esta terça-feira.

O Vox é o terceiro maior partido do Congresso dos Deputados, a câmara baixa do parlamento de Espanha. A infeção levou a que o partido liderado por Santiago Abascal pedisse uma suspensão da atividade parlamentar, o que foi concedido, segundo o jornal El País.

Ortega Smith, de 51 anos, é o primeiro deputado espanhol a ser diagnosticado com o coronavírus.

No fim de semana passado, Ortega Smith esteve no congresso anual do Vox, onde estiveram centenas de apoiantes. Em imagens do evento, vê-se o deputado a abraçar e beijar apoiantes do partido.