A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos e cerca de 114 mil pessoas infetadas em cerca de uma centena de países. Em Portugal, há 41 casos confirmados de infeção.

República Democrática do Congo confirmou, esta terça-feira, o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus no país. Segundo o ministro da Saúde, Eteni Longondo, trata-se de um cidadão congolês que vive em França e regressou ao país a 8 de março sem sintomas. Foi colocado em quarentena, tal como as pessoas que estiveram em contacto direto com o paciente.