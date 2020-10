Os depósitos de metano congelados no Ártico estão a começar a ser libertados para a atmosfera. Esta libertação pode levar a uma aceleração das alterações climáticas.Foram detetados níveis elevados de metano com efeito de estufa até uma profundidade de 350 metros no Mar de Laptev, perto da Rússia, revela o jornal britânico The Guardian. O metano tem um efeito de aquecimento 80 vezes mais forte do que o dióxido de carbono e as encostas de gelo do Ártico começam a concentrar uma grande quantidade deste gás.Os níveis de metano à superfície agora encontrados são quatro a oito vezes superiores ao que seria esperado, de acordo com a equipa internacional a bordo do navio de investigação russo. "Neste momento, é pouco provável que haja qualquer impacto importante no aquecimento global, mas a questão é que este processo foi agora desencadeado", disse o cientista sueco Örjan Gustafsson, da Universidade de Estocolmo, ao The Guardian, lembrando que estes resultados são preliminares e carentes de confirmação.A United States Geological Survey considerou, no passado, que a destabilização dos gases do Ártico é um dos quatro cenários mais sérios para uma mudança climática abrupta.Entre 2000 e 2017 as emissões de metano subiram para limites que os cientistas admitem que possam provocar um aquecimento de três a quatro graus antes do fim do século, provocando desastres naturais como secas, inundações ou incêndios. Esta alteração pode ainda ser responsável por outras crises, como um aumento da fome mundial, ou provocar migrações em massa devido ao aumento do nível de água.Em 2017, o último ano de dados globais completos e disponíveis sobre metano, a atmosfera terrestre absorveu quase 600 milhões de toneladas de gás metano.