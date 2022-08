Declaração juramentada das buscas a Trump vai ser divulgada

Juiz ordenou divulgação, mas com partes editadas para proteger elementos da investigação, como testemunhas e agentes federais. Declaração descreve as provas que os procurados acreditam ter para terem pedido as buscas a casa de Trump.

Um juiz federal da Florida ordenou, esta quinta-feira, que o Departamento de Justiça torne pública uma versão editada da declaração juramentada que sustentou as buscas do FBI à casa do ex-presidente Donald Trump. Esta divulgação, embora ocultando alguns dados, pode dar novas informações sobre as buscas e a investigação que decorre contra Trump.