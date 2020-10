A China decidiu antecipar a sua vacina, disponibilizando-a mesmo sem ter ainda a aprovação das entidades de saúde. A vacina foi disponibilizada para quem quisesse pagar 50 euros. Esgotou em poucas horas.Uma fila de centenas de pessoas juntou-se em Yiwu pelas primeiras horas da manhã. Em cerca de duas horas, todas as doses da BBIBP-CorV tinham esgotado, avança a BBC . Antes de tomarem a vacina desenvolvida pela empresa estatal Sinovac Biotech, os voluntários foram obrigados a assinar um termo de responsabilidade que não responsabilizavam a empresa por eventuais efeitos colaterais.A China decidiu disponibilizar a vacina à população após um estudo publicado na The Lancet Infectious Diseases, afirmar que o seu uso é seguro e capaz de produzir uma resposta imunitária eficaz.As conclusões do ensaio clínico apontam também para níveis positivos de tolerância a todas as doses testadas, sem relatos de reações adversas graves entre os participantes. Os primeiros testes à BBIBP-CorV envolveram mais de 600 voluntários saudáveis, entre os 18 e 80 anos, permitindo avaliar os efeitos também num grupo de pessoas mais velhas. De acordo com os resultados, foram detetadas respostas dos anticorpos em todos os voluntários 42 dias após a vacinação."Proteger os mais velhos é um objetivo fulcral de uma vacina bem-sucedida, uma vez que este grupo etário corre um maior risco de doença grave. Contudo, as vacinas são por vezes menos eficazes nestes grupos, porque o sistema imunitário enfraquece com a idade", explicou um dos autores, Xiaoming Yang citado pela publicação científica.Entre os participantes com mais de 60 anos, a resposta foi, ainda assim, mais lenta, demorando 42 dias até que os anticorpos fossem detetados em todos os participantes desse grupo etário, em comparação com os 28 dias necessários para os participantes mais jovens.Por outro lado, os dois grupos também manifestaram diferenças em relação ao nível de anticorpos, mais alto nos participantes entre os 18 e 59 anos.Pequim já disse ter a expectativa de lançar uma vacina para a covid-19 dentro de três semanas, num momento em que o país possui quatro das oito vacinas já na terceira e última fase de ensaios clínicos.