Covid-19: Reino Unido está a vacinar 20 mil pessoas por dia

A primeira fase de vacinação contra a covid-19 vai assentar no recurso a 20% dos enfermeiros dos centros de saúde adiantou esta quarta-feira o coordenador da equipa de vacinação criada pelo Governo, Francisco Ramos.



O Reino Unido está a vacinar quase 20 mil pessoas contra a covid-19 por dia. Desde que a primeira vacina foi administrada na passada terça-feira, 8 de dezembro, já foram vacinadas quase 138 mil pessoas com a vacina desenvolvida pela Pfizer.De acordo com o ministro britânico Nadhim Zahawi, os dados iniciais apontam para "um bom arranque" do programa de vacinação. Foram vacinadas 108 mil pessoas em Inglaterra, 18 mil na Escócia, oito mil em Gales e quatro mil na Irlanda do Norte.Numa primeira fase de vacinação no Reino Unido, a vacina da Pfizer vai ser administrada a idosos com mais de 80 anos, funcionários de lares e profissionais de saúde do serviço nacional de saúde britânico (NHS).No total, o governo britânico encomendou 40 milhões de doses da Pfizer. Até ao final do mês devem chegar cinco milhões de doses, no entanto não há qualquer previsão sobre quantas pessoas irão receber a primeira dose até ao final do ano, nem quanto tempo demorará a completar a primeira fase de vacinação.A vacina da Pfizer e da BioNTech receberam aprovação para serem começadas a ser administradas no Reino Unido, no Canadá, Arábia Saudita, México e Estados Unidos.A vacina da Pfizer-BioNTech, que Portugal também deverá receber, caso receba aprovação da Agência Europeia do Medicamento, tem uma eficácia de 95%, segundo os estudos que acompanharam o desenvolvimento deste fármaco.

"Se eventualmente, por algum passo de mágica, chegassem agora vacinas, à tarde tínhamos condições para estar a administrar num qualquer centro de saúde em Portugal. Temos uma prática de vacinação enorme e não será por falta de capacidade dos centros de saúde que as vacinas deixarão de ser administradas", frisou, revelando ainda que serão criadas unidades móveis para a administração das doses, bem como "centros de vacinação" específicos a nível local sob a coordenação dos centros de saúde e "com profissionais 100 por cento dedicados", com as equipas de enfermagem a assegurar "a qualidade e tranquilidade" do processo.



A capacidade diária de inoculações contra a covid-19 será de 50 mil, segundo o coordenador da task-force, que destacou as unidades de cuidados na comunidade entre os "principais agentes da vacinação".



A vacina da Pfzier

Depois nas durante algumas semanas a farmacêutica Pfizer ter anunciado que iria distribuir 100 milhões de doses da sua vacina ainda este ano, problemas nas cadeias de fornecimento vão levar a que apenas metade dessa meta seja cumprida - ou seja 50 milhões de doses de vacina, o suficiente, possivelmente, para imunizar 25 milhões de pessoas.



Ainda assim a farmacêutica norte-americana espera entregar mais de mil milhões de doses em 2021.A farmacêutica norte-americana garante que a vacina, feita em parceria com a alemã BioNTech SE, é eficaz em pessoas de todas as idades e etnias e não produziu efeitos colaterais importantes nos voluntários, um sinal de que a imunização poderá ser possível.Em pessoas com mais de 65 anos, o grupo de maior risco no que toca à pandemia, a eficácia registada foi superior a 94%.No ensaio clínico, com mais de 43 mil voluntários, a Pfizer avaliou 170 casos de pessoas infetadas. A vacina, explica a farmacêutica, foi "bem tolerada" e o efeito secundário mais grave foi a fadiga - que afetou 3,7% das pessoas que receberam a segunda dose da vacina.Também a farmacêutica norte-americana Moderna anunciou uma eficácia de 94,5% da sua vacina na prevenção da doença.A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla original) deverá emitir um parecer positivo relativamente à vacina contra o novo coronavírus da Pfizer/BioNTech já no dia 21 de dezembro. A EMA já tinha previsto terminar a revisão do pedido formal para "autorização condicional" da Pfizer antes do dia 29 de dezembro, mas agora adianta essa revisão uma semana, segundo disse fonte do governo alemão à Reuters nesta terça-feira.Tanto o Reino Unido como os Estados Unidos da América já começaram a vacinação utilizando a vacinaa da Pfizer.

Na União Europeia, o objetivo é que a vacinação arranque logo depois da autorização do regulador, e que o processo seja coordenado entre os Estados-membros, como confirmou o primeiro-ministro António Costa, após o Conselho Europeu da semana passada.