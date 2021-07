Covid-19: Primeiro-ministro do Luxemburgo hospitalizado "por precaução"

O primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, foi hoje hospitalizado para observação por 24 horas "por precaução" e para fazer análises complementares, uma semana após ter testado positivo à covid-19, segundo um comunicado do governo.



Xavier Bettel Reuters

Xavier Bettel, 48 anos, iniciou no passado dia 27 de junho um período de 10 dias de isolamento, menos de 48 horas após uma cimeira europeia em Bruxelas, onde esteve com outros dirigentes da União Europeia (UE).

Nenhum outro participante foi considerado caso de contacto, tendo sido mantidas as normas de distanciamento, indicou então o governo luxemburguês.

Bettel apresentava na altura sintomas ligeiros (febre e dores de cabeça).

O primeiro-ministro luxemburguês recebeu uma primeira dose de vacina da AstraZeneca no dia 6 de maio.

Os casos de covid-19 têm vindo a aumentar no Luxemburgo nos últimos 10 dias. No último balanço, com dados até sábado, 136 pessoas testaram positivo, um número que não era registado no país, com 630 mil habitantes, desde meados de maio.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.974.841 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 183,4 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France Presse.