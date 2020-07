O contágio de covid-19 em Portugal parece estar a abrandar enquanto que noutros países europeus vai aumentando. Embora os números em maior parte dos países estejam mais contidos do que em março e abril, começam a surgir vários surtos um pouco por toda a Europa à medida que pessoas começam a sair dos seus países para ir passar férias.A Bélgica alertou os cidadãos para a possibilidade de terem de vir a ser sujeitos a um segundo confinamento obrigatório e generalizado devido a um aumento repentino no número de casos. A primeira-minsitra Sophie Wilmès anunciou uma série de medidas restritivas, mas avisou que pode mesmo vir a ser inevitável um segundo confinamento generalizado. "Caso não consigamos reduzir o coronavírus, vai ser um falhanço coletivo", desabafou, acrescentando ainda: "Os especialistas dizem que é possível evitar um segundo confinamento. Mas devemos ter presente que os principais cientistas mundiais são incapazes de prever como a situação se vai desenvolver. Não devemos assustar as pessoas, mas também não devemos abusar delas e fingir que não sabemos de nada".Wilmès apelou a que quem tivesse essa possibilidade regressasse a trabalhar a partir de casa e re-introduziu a medida que prevê que cada família possa ter contacto apenas com cinco pessoas, além de apelar a que as pessoas vão às compras sozinhas e não por mais de meia hora. Ficam também interditos os ajuntamentos com mais de 10 pessoas.Durante semanas os belgas registaram um número de novos casos inferior a 170, em média, mas nos últimos sete dias a média diária foi de 279, no país com 11,5 milhões de habitantes. No pico da pandemia chegaram a registar-se mais de mil casos. Na Antuérpia o aumento foi de 6 vezes o número de casos.Também a Catalunha está a ponderar a hipótese de decretar confinamento novamente se não se começar a verificar um decréscimo de casos nos próximos dez dias, tendo o presidente regional afirmado que se registam tantos casos atualmente como aqueles registados nas semanas antes do primeiro confinamento generalizado. Nas últimas duas semanas foram registados quase oito mil casos positivos nesta região espanhola, cerca de metade dos casos totais do país. As autoridades espanholas acreditam mesmo que se possa estar face a uma segunda vaga de covid-19."Estamos nos 10 dias mais importantes do Verão e durante esse tempo vamos ver se somos capazes de resolver a situação através da solidariedade, cooperação e esforço colectivo", afirmou Quim Torra, explicando ainda que se a resposta não for eficaz terão de "retroceder".Nos últimos dias têm sido detetados casos com origem em bares e discotecas, mas também devido a trabalhadores à jorna que trabalham na apanha de fruta e que vivem em condições de grande pobreza, dificultando o distanciamento físico. As primeiras situações levara o governo catalão a decretara o encerramento dos clubes noturnos durante 15 dias e foi decretado que os abres deviam começar a fechar mais cedo. No entanto, os jovens começaram a juntar-se nas ruas e a beberem, os famososo botellóns.Em França as autoridades sanitárias alertam para o aumento de casos entre a população mais jovem, tal como na Catalunha, tendo as autoridades pedido aos mais jovens que se abstenham de comportamentos que possam pôr em causa a saúde da população.A Alemanha mostra-se também preocupada com o aumento de casos na última semana, muitos deles ligados a regiões mais turísticas e procuradas durante o verão e junto dos apanhadores de fruta. Na passada sexta-feira foram detetados 800 casos depois de semanas em que não passavam dos 400. Mesmo assim, os números são muito menores do que no pico da pandemia em que a Alemanha chegou a contar mais de oito mil infeções diárias.