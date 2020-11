Covid-19: Pelo menos oito doentes morreram em incêndio num hospital na Roménia

Pelo menos oito pessoas morreram hoje na Roménia vítimas de um incêndio na unidade de cuidados intensivos de um hospital público na província de Neamt, no noroeste do país, anunciou a EFE.

Segundo os primeiros relatos, as vítimas "eram doentes com covid-19", declarou aos órgãos de comunicação social local a porta-voz da Inspeção para as Situações de Urgência, Irina Popa.

Um médico do plantão encontra-se entre a vida e a morte depois de sofrer queimaduras em 80% do corpo, acrescentou a imprensa local.

Os bombeiros conseguiram apagar o incêndio, mas continuam por apurar as razões para o surgimento do fogo.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.305.039 mortos resultantes de mais de 53,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.305 pessoas dos 211.266 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.