Mulher na casa dos 50 anos foi vítima de uma "trombocitopenia trombótica imune", relacionada com a vacina da AstraZeneca. Doença é considerada uma reação adversa "muito pouco frequente" e é apenas o segundo caso em mais de 250 mil doses administradas na região de Alberta, no Canadá.

Covid-19. Mulher no Canadá morre após tomar a vacina da AstraZeneca

Uma mulher na casa dos 50 anos morreu em Alberta, no Canadá, após receber a vacina da AstraZeneca contra a covid-19, devido a problemas tromboembólicos que obrigaram Portugal a suspender a adminstração de doses a menores de 60 anos.



Num comunicado divulgado esta terça-feira pela oficial de saúde da região, Deena Hinshaw, a morte estará ligada a "trombocitopenia trombótica imune induzida pela vacina". A trombocitopenia é uma das raras doenças ligadas à coagulação do sangue que foram associadas à vacina da AstraZeneca.

A Agência Europeia, o Infarmed e a Direção-Geral da Saúde apontam que este tipo de casos são "muito raros" e que os benefícios continuam a superar os riscos, apesar das restrições. Segundo as autoridades de saúde, a trombocitopenia com trombose é uma reação adversa "muito pouco frequente" da vacina da AstraZeneca, com incidência inferior a 0,01% em vacinados.

Segundo as autoridades de Alberta, no Canadá, este é apenas o segundo caso em que tal reação adversa se manifesta em mais de 250 mil doses da AstraZeneca administradas, e a primeira vítima mortal.

"Embora qualquer morte seja trágica, é importante lembrar que os risco de morrer ou sofrer outros caminhos graves através da covid-19 continua a ser um risco muito maior do que tomar a vacina da AstraZeneca", indicou Deena Hinshaw.