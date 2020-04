María José Álvarez decidiu que estava na altura de escolher o outro caminho e agradecer a quem "arrisca a vida todos os dias", como explicou ao El País. A sua mensagem, publicada na rede social Facebook, já recolheu mais de 13 mil comentários e foi partilhada por outros utilizadores 172 mil vezes.







"Aos nossos vizinhos trabalhadores", começa a missiva, que aproveita a frase mais usada pelas mensagens contra esses mesmos profissionais: "queremos pedir-te pelo bem de todos". Depois, o tom muda radicalmente e María José cria uma lista de apoio e agradecimentos. "Não percas o ânimo, que a nossa saúde, os nossos alimentos, os nossos idosos estão nas vossas mãos", começa por escrever.



"Não te esqueças que para nós és um orgulho", escreve também a mulher natural de Tenerife, reforçando que grande parte das pessoas "não teria capacidade de fazer" tais trabalhos - enquanto os restantes "estão seguros em casinha". A mulher também se disponibiliza para ajudar os vizinhos que precisam de modo a aliviar a sobrecarga que estão a viver.



No final, um recado duro e direto aos que "repudiam a convivência" com todos os profisionais de risco: "lembrem-se que não existe pior doença que não ter coração".



A polícia espanhola já defendeu que as mensagens contra os profissionais na linha da frente "são crimes de ódio", "denunciáveis, reprováveis e devem ser investigados".



Insultos , ameaças, pressão para deixarem as casas . Os profissionais de saúde ou do comércio em Espanha têm sido alvo, nos últimos dias, de variados ataques, todos com a mesma base: vizinhos ou pessoas da comunidade que temem ser contagiados com o novo coronavírus por quem está na linha da frente do combate à pandemia de covid-19.Com o espalhar dos relatos na imprensa espanhola,

A pandemia de covid-19, causada pelo novo coronavírus detetado em dezembro passado na China, já causou mais de 133 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 436 mil doentes foram considerados curados.



O número de vítimas mortais em Espanha devido à pandemia de covid-19 aumentou esta quinta-feira para 19.130 - mais 551 que no dia anterior. Os casos de infeção subiram para 182.816, mais 5.183 que os registados na véspera.