Covid-19: México regista 705 mortos e 5.558 novos casos nas últimas 24 horas

O México registou 705 mortos e 5.558 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 53.003 óbitos e 485.836 infeções desde o início da epidemia no país, indicou o Ministério da Saúde mexicano.

Há ainda 79.213 casos suspeitos à espera de resultados clínicos, de acordo com as autoridades mexicanas.

A Cidade do México e os estados do México, de Tabasco, de Puebla e da Baixa Califórnia são as zonas com mais mortes registadas desde o início da pandemia no país.

O México é o terceiro país do mundo com mais mortes por covid-19, depois de Estados Unidos (EUA) e Brasil, e o sexto do mundo com mais casos confirmados, a seguir aos EUA, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 733 mil mortos e infetou mais de 20 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.