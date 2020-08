Covid-19: Mais de 774 mil mortos e quase 22 milhões de infetados em todo o mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 774.832 pessoas e infetou mais de 21,9 milhões em todo o mundo, desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência francesa de notícias, até às 11:00 de hoje, de Lisboa, já morreram pelo menos 774.832 pessoas e há mais de 21.936.820 casos infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 13.623.700 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

A AFP adverte que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que alguns países estão a testar apenas casos graves, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos países pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.

Nas últimas 24 horas foram registadas 4.233 novas mortes e 220.645 novos casos em todo o mundo. Os países que registaram o maior número de novas mortes nos seus balanços foram a Índia (876), Brasil (684) e Estados Unidos (434).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 170.497 óbitos para 5.438.325 casos, de acordo com uma contagem da Universidade Johns Hopkins.

Pelo menos 1.865.580 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 108.536 mortes e 3.359.570 casos, México com 57.023 mortes (525.733 casos), Índia com 51.797 mortes (2.702.742 casos) e Reino Unido Unidos com 41.369 mortes (319.197 casos).

Entre os países mais afetados, a Bélgica é o que lamenta mais mortos em relação à sua população, com 86 mortes por 100.000 habitantes, seguida do Reino Unido, seguida do Peru (80), Espanha (61), Reino Unido (61) e Itália (59).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau)contabilizou oficialmente um total de 84.871 casos (22 novos entre segunda-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes (nenhuma nova) e 79.642 recuperações.

A Europa totalizou 210.978 óbitos (3.562.495 casos), a América Latina e as Caraíbas 243.470 mortes (6.225.679 casos), Estados Unidos e Canadá 179.562 mortes (5.560.567 casos), Ásia 81.738 mortes (4.080.157 casos), Médio Oriente 32.723 mortes (1.352.244 casos), África 25.890 mortes (1.129.613 casos) e Oceânia 471 mortes (26.072 casos).

O balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da OMS.

Portugal, de acordo com o último relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS), contabiliza 1.779 mortos associados à covid-19 em 54.234 casos confirmados de infeção.