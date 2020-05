Covid-19: Itália ultrapassa as 29 mil mortes e os 211 mil infetados

Itália contabilizou mais 195 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, sendo agora o total de vítimas de 29.079, informou a Proteção Civil italiana. O valor diário representa um ligeiro aumento em relação à véspera, quando foram registados 174 óbitos.

A curva dos novos contágios aumentou em 1.221 casos, para um total de 211. 938, desde que a 21 de fevereiro foi detetado o primeiro caso positivo do novo coronavírus. Na véspera, foram registados 1389 infetados.



As autoridades deram como recuperadas mais 1225 pessoas. No total, já receberam alta 82.879 pessoas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 247 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.