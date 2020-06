Covid-19: Itália com 71 mortes e 202 novas infeções nas últimas 24 horas

A Itália registou 71 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas e 202 novas infeções, o número mais baixo nesta semana, segundo informou a Proteção Civil no seu boletim diário.

O número de pessoas infetadas em Itália aumentou para 235.763 desde o início da crise, em 21 de fevereiro, quando foi confirmada a primeira infeção local.

Com as últimas 71 mortes, o número provisório de mortos no país é de 34.114.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 411 mil mortos e infetou mais de 7,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.