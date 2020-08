Covid-19: EUA vão adquirir 150 milhões de testes rápidos

A Casa Branca anunciou na quinta-feira a aquisição de 150 milhões de unidades de testes rápidos de deteção do novo coronavírus ao grupo farmacêutico Abbott, com o propósito de apoiar a recuperação económica do país.

"O Presidente @realDonaldTrump anunciou a compra e produção de 150 milhões de testes rápidos", escreveu a porta-voz do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Kayleigh McEnany, na rede social Twitter.

McEnany acrescentou que este "é um grande desenvolvimento que vai ajudar" o país "a permanecer aberto", fazer com que a população volte a trabalhar e permitir que as crianças regressem às aulas presenciais.

Entretanto, a diretora de comunicação da Casa Branca, Alyssa Farah, adiantou que o Governo vai fazer uma parceria com a farmacêutica Abbott.

Um funcionário da Casa Branca disse à agência France-Presse (AFP), sob a condição de anonimato, que a aquisição destes testes rápidos corresponde a um investimento de 750 milhões de dólares (mais de 634 milhões de euros).

O chefe de Estado norte-americano deverá regressar a este anúncio durante a noite de hoje, durante o discurso de encerramento da convenção republicana na qual foi formalizada a recandidatura de Donald Trump às eleições presidenciais de 03 de novembro

A pandemia da doença (covid-19) provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) já contagiou mais de 24,2 milhões de pessoas e provocou a morte a pelo menos 826 mil, em 196 países e territórios, de acordo com o balanço mais recente feito pela AFP.

Os Estados Unidos registaram mais de 5,8 milhões de infetados e pelo menos 179.743 mortos desde o início da pandemia.