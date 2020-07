Covid-19: EUA ultrapassam os três milhões de casos confirmados

Os Estados Unidos ultrapassaram a barreira dos três milhões de casos confirmados da covid-19, depois de nas últimas 24 horas terem registado mais de 55.000 infeções, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins.

Nas últimas 24 horas o país registou ainda 733 mortes.

O país contabiliza 132.095 óbitos e 3.046.351 casos confirmados desde o início da pandemia, segundo o balanço realizado às 20:00 de quarta-feira (01:00 de hoje em Lisboa), pela agência de notícias Efe.

Os Estados Unidos são o país no mundo com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.

O número de casos diários voltou a ser superior a 50.000 como resultado do surto de infeções nos estados do sul e oeste, como Florida, Texas, Califórnia, Arizona, Geórgia.

Contudo, Nova Iorque continua a ser o estado mais fortemente afetado pelo coronavírus nos Estados Unidos, com 398.929 casos confirmados e 32.251 mortes, um número apenas inferior ao do Brasil, Reino Unido e Itália.

Segue-se Nova Jersey, com 15.332 mortos, Massachusetts, com 8.243, e Illinois, com 7.309.

Em termos de infeções, a Califórnia está atrás apenas de Nova Iorque com 288.212, a Florida em terceiro com 223.783 e o Texas em quarto com 222.284.

O Instituto de Métricas e Avaliações em Saúde da Universidade de Washington, cujos modelos para a evolução da pandemia são frequentemente utilizados pela Casa Branca, estima que o país chegue a outubro com cerca de 185 mil mortes.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 545 mil mortos e infetou mais de 11,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.631 pessoas das 44.859 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.