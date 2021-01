Os Estados Unidos contabilizaram 3.465 mortes provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, além de 221.258 casos, segundo uma contagem independente da Universidade Johns Hopkins.Desde o início da pandemia, os EUA acumularam mais de 23,5 milhões de casos confirmados (23.503.587) e 391.624 mortos.Os Estados Unidos são o país com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus SARS-Cov-2, responsável pela covid-19, e também com mais casos de infeção.O Presidente eleito norte-americano, Joe Biden, afirmou na sexta-feira que o país continua num "inverno muito obscuro" devido à pandemia e avisou que "as coisas vão piorar antes de melhorar".Biden, que toma posse em 20 de janeiro, pretende atingir os 100 milhões de pessoas vacinadas nos primeiros 100 dias da nova administração, de forma a permitir reabrir a maioria das escolas até à primavera.O plano de Biden prevê ainda o aumento do pessoal médico em 100 mil pessoas e dos testes de despistagem de covid-19.A pandemia de covid-19 provocou mais de 2 milhões de mortos resultantes de mais de 93 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.