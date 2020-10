Covid-19: Espanha vai entrar de novo em estado de emergência

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, convocou um Conselho de Ministros extraordinário para decretar um novo estado de emergência a aplicar em Espanha. Aguarda-se a confirmação em conferência de imprensa mas, segundo o jornal espanhol El País , este estado de emergência não será como o de março, mas mais suave.Em Conselho de Ministros, a decisão aplica-se aos próximos 15 dias; mas no parlamento, o governo espanhol quer que o estado de emergência se mantenha durante seis meses, até abril.O jornal adianta ainda que haverá recolher obrigatório entre as 23 e as 6 horas.Segundo a agência EFE, na sexta-feira a proposta foi feita por Sánchez às províncias e foi bem acolhida pela maioria. Muitas comunidades autónomas já o tinham pedido.A ser aprovado, é o quarto estado de emergência em vigor desde 1978.O País Basco, Astúrias, Estremadura, Navarra, Catalunha, La Rioja, Castela-La Mancha, Cantábria e a Comunidade de Valência já o tinham pedido.Desde o início da pandemia, Espanha contabiliza 34.752 mortes. 1.046.132 casos de infeção pelo novo coronavírus foram confirmados. São 7.43 mortes por 10 mil habitantes.