Um agente da polícia de Waukegan, Illinois, foi despedido depois de ter alvejado mortalmente um adolescente afroamericano e de ter ferido a sua namorada de 20 anos durante uma operação de trânsito.O agente que ainda não foi identificado foi despedido na sexta-feira, dia 23, por várias violações de procedimentos, de acordo com o Departamento da Polícia de Waukegan. A vítima mortal foi identificada como Marcellis Stinnette, de 19 anos. A sua namorada chama-se Tafarra Williams.Waukegan fica a 25 quilómetros a sul de Kenosha, no Wisconsin, onde se viveram protestos violentos devido ao caso do afroamericano Jacob Blake, alvejado várias vezes nas costas por um agente da polícia a 23 de agosto.Segundo a polícia, um agente da polícia hispânico estava a realizar uma operação de trânsito na terça-feira, dia 20, quando disparou para o carro do casal porque este seguia em marcha-atrás e "temeu pela sua segurança".Dentro do carro do casal, não havia armas. Stinnette, no lugar do passageiro, morreu. Williams ficou ferida no abdómen e pulso. A jovem mantém-se hospitalizada."Não confiamos na narrativa da polícia neste caso. Vimos muitas e muitas vezes que a informação 'oficial' quando a polícia mata pessoas afroamericanas tinha detalhes em falta ou mal representados", afirmou Ben Crump, advogado de Williams. O caso vai ser investigado pela polícia e pelo departamento de justiça do Illinois.