Com os casos de Covid-19 a aumentar nas últimas semanas, Espanha voltou a implementar mais medidas para travar o avanço da pandemia. Desde este domingo, quando foi decretado novamente o estado de emergência no país, os espanhóis têm de cumprir o recolher obrigatório: das 23h00 às 6h00 as ruas ficaram desertas e, segundo relata o El País, o ambiente que se sente pelas cidades é o mesmo do mês de março, quando o vírus começou a espalhar-se.O governo espanhol decretou no domingo um novo estado de emergência no país. Prolongar-se-à durante 15 dias, mas o executivo pretende uma extensão de mais de seis meses, até ao dia 9 de maio.O confinamento noturno é uma das principais medidas incluídas no estado de emergência. No entanto, apesar de ser obrigatório em todo o país - exceto nas Canárias - durante os próximos 15 dias, as comunidades podem encurtar ou estender o período uma hora: a Catalunha, por exemplo, anunciou que o recolher obrigatório tem início às 22h00 e Madrid atrasou o começo para a meia noite.Com as pessoas em casa e os estabelecimentos de persianas para baixo, a Gran Vía, em Madrid, ou as Ramblas, em Barcelona, voltaram a ficar desertas. Durante a madrugada, explica o jornal, só quem comprove que está a trabalhar é que pode estar fora de casa.