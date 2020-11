Covid-19: Espanha teve 38.273 casos no fim de semana e 484 óbitos

Espanha registou desde sexta-feira 38.273 casos de covid-19, o que indica uma tendência para a descida de novos casos, mas que faz subir o número total de infetados para 1.496.864, segundo números divulgados hoje pelo Ministério da Saúde espanhol.

O país tem ainda mais 484 mortos devido à doença notificados durante o fim de semana, aumentando o total de óbitos para 41.253.

Deram entrada nos hospitais com a doença nas últimas 24 horas 1.520 pessoas, das quais 276 na Andaluzia, 272 na Catalunha, 159 em Castela-Leão e 163 em Madrid.

Em todo o país há 20.452 pessoas hospitalizadas com a covid-19, o que corresponde a 16,54% das camas, das quais 3.156 pacientes em unidades de cuidados intensivos, o que corresponde a 32,80% das camas desse serviço.

O nível de incidência acumulada em Espanha estabilizou hoje nos 470 casos diagnosticados (menos 28 do que na última sexta-feira) por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, sendo as regiões com os níveis mais elevados a de Ceuta (873), Castela e Leão (792), Aragão (733), País Basco (758), Rioja (736), Melilla (676), Navarra (591) e Catalunha (530).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,3 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 3.472 em Portugal.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (51.934 mortos, mais de 1,3 milhões de casos), seguindo-se Itália (45.229 mortos, mais de 1,1 milhões de casos), França (44.548 mortos, quase dois milhões de casos) e Espanha (41.253 mortos, quase 1,5 milhões de casos).