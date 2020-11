Quando o fogo começou a consumir a unidade de cuidados intensivos do hospital de Piatra Neamt, na Roménia, o médico Catalin Denciu tudo fez para conseguir salvar os pacientes. O médico herói foi transferido para um hospital belga para ser tratado às queimaduras de segundo e terceiro graus que sofreu em 75% do corpo.O primeiro-ministro Ludovic Orban elogiou a "coragem e espírito de sacrifício" do médico. Segundo o ministro da Saúde romeno, o médico foi submetido ao tratamento das queimaduras, bem como a diálise. "Os próximos três dias são fulcrais. Esperamos avaliações diárias", afirmou.O fogo matou dez pacientes com covid-19, que se encontravam hospitalizados na UCI. Foi instaurado um inquérito para apurar as causas do incêndio e há relatos que indicam que um aparelho médico se incendiou e pegou fogo a uma botija de oxigénio.Segundo a BBC, as autoridades locais detalharam que a unidade de cuidados intensivos foi transferida do terceiro para o segundo piso do hospital sem que houvesse uma notificação oficial. O diretor do hospital já se demitiu. O incêndio matou sete homens e três mulheres , entre os 67 e os 86 anos de idade. Seis feridos foram transferidos para outro hospital.