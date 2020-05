Covid-19: Espanha alivia confinamento nas zonas mais atingidas de Madrid e Barcelona

As regiões espanholas mais atingidas pela pandemia de covid-19 de Madrid, Barcelona e Castela e Leão passam na segunda-feira à "fase um" de final do confinamento com um alívio das medidas rígidas de luta contra a doença.

Estas regiões, onde está cerca de 30% da população de Espanha, juntam-se às restantes que, desde há duas semanas, já permitiam, por exemplo, a abertura de esplanadas com uma ocupação até 50% da sua capacidade ou a reunião no exterior ou em casa de até 10 pessoas, desde que sejam respeitadas as regras de distanciamento social.

O anúncio deste alívio nas medidas de confinamento foi feito hoje pelo ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, depois de uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros.

O responsável ministerial também revelou que grande parte das restantes regiões espanholas, entre elas as províncias que fazem fronteira com Portugal na Galiza, Estremadura espanhola e Andaluzia, passam à chamada "fase dois" onde se facilita ainda mais a circulação de pessoas, permitindo, por exemplo, a abertura do interior de restaurantes, com certas condições.

As medidas de confinamento foram possíveis impor com a entrada em vigor do estado de emergência no país em 15 de março último, que foi prorrogado na quarta-feira pelo parlamento espanhol até 06 de junho próximo.

As medidas de alívio da atual situação vão continuar a ser implementadas até ao final da "fase três", provavelmente no final de junho.

Espanha é um dos países mais atingidos pela covid-19 que, a nível global, já provocou quase 330 mil mortos e infetou mais de 5,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), paralisando setores inteiros da economia mundial, num "grande confinamento" que vários países já começaram a aliviar face à diminuição dos novos contágios.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (94.729) e mais casos de infeção confirmados (mais de 1,5 milhões).

Seguem-se o Reino Unido (36.042 mortos, perto de 251 mil casos), Itália (32.486 mortos, mais de 228 mil casos), França (28.215 mortos, quase 182 mil casos) e Espanha (27.940 mortos, mais de 233 mil casos).