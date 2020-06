Covid-19: Erdogan suspende decisão sobre recolher obrigatório na Turquia

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, cancelou o recolher obrigatório para o fim de semana que tinha sido decretado já esta sexta-feira pelo Ministério do Interior para 15 províncias do país.

Através da rede social Twitter, Erdogan disse que o "recolher obrigatório conduz a diferenças sociais e económicas".

O chefe de Estado turco não aprofundou o assunto, mas a declaração através do Twitter provocou confusão no país, onde muitas pessoas tinham cancelado viagens de comboio e avião.

"Do fundo do coração não encontro razões para não deixar que os cidadãos comecem a reorganizar a vida após dois meses e meio", afirma Erdogan que urge os cidadãos a usarem máscaras de proteção sanitária e a manterem distância de segurança.

Antes da mensagem do Presidente, as autoridades tinham anunciado o novo recolher obrigatório durante o próximo fim de semana para conter a propagação da pandemia de covid-19.

O novo recolher obrigatório, tinha sido anunciado hoje pelo Ministério do Interior e aplicava-se a 15 das 80 províncias turcas, que no conjunto integram cerca de 50% da população e as maiores cidades: Istambul, Ancara e Esmirna.

Desde que declarou o primeiro caso de contágio, em meados de março, a Turquia regista 4.630 mortos e 167.410 infetados por covid-19.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 382 mil mortos e infetou mais de 6,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.