Covid-19: como foi o regresso dos alemães à escola?

Milhares de estudantes alemães regressaram esta segunda-feira às aulas presenciais depois de uma pausa obrigatória, de cinco semanas, devido à pandemia de covid-19. O regresso escolar, contudo, não foi uniforme em todo o país e só abrange, por enquanto, os alunos a partir do sétimo ano de escolaridade.Esta quarta-feira os ministros da Educação vão discutir os procedimentos a adotar para os anos anteriores, aos quais as medidas de distanciamento social são mais difíceis de impor."Mais que as aulas propriamente ditas, são contactos entre professores e alunos", explicou, citada pelo El Mundo, uma diretora de turma da escola Joachim-Friedrich de Magdeburgo. Perante a falta de espaço para separar turmas e a impossibilidade de duplicar professores, a escola optou por convidar a cada semana grupos pequenos de alunos. No máximo estarão dentro de cada sala de aula seis alunos, em lugares separados por pelo menos 1,5 metros.De acordo com os meios de comunicação locais, o regresso às aulas ocorreu a conta-gotas, devendo permanecer assim pelo menos até ao verão.O ministro da Cultura de Hesse, Alexander Lorz, explicou que os colégios planeiam voltar também muito devagar. Haverá "semanas de contacto", nas quais os professores veem os trabalhos dos alunos, tiram dúvidas e planificam o futuro.Sem dados sobre quantos dos 11 milhões de alunos da escolaridade obrigatória frequentaram as aulas esta segunda-feira, o país não tem também projeções de quantos estudantes vão marcar presença nas escolas até ao fim do ano letivo - já que estas presenças são voluntárias. A chanceler alemã, Angela Merkel, apenas deixou o requisito de que os alunos voltem pelo menos uma vez às escolas antes dos exames nacionais.Há, no entanto, um protocolo comum a todo o país que se refere à higiene. Todas as salas de aula e espaços comuns terão que ser desinfetados diariamente e as normas de distanciamento social devem cumprir-se à risca. Não haverá ainda aulas de desporto ou de música.Entre as regras de higiene não figura a obrigação de utilizar máscaras nas escolas. É obrigatório, contudo, utilizá-las nos transportes escolares. No estado de Renânia-Palatinado, por exemplo, foi a Cruz Vermelha a responsável por cumprir que os alunos utilizassem máscaras nos transportes, tendo distribuído 150 mil máscaras aos condutores destes autocarros para que as distribuam aos estudantes.