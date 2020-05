Covid-19: Casos no Irão superam os 150 mil e propagação acelera

O número de casos de covid-19 no Irão atingiu hoje os 150 mil, de acordo com as autoridades locais, numa altura em que a propagação do vírus acelera novamente no país.

De acordo com o porta-voz do Ministério da Saúde iraniano, Kianoush Jahanpour, citado pela France-Presse, foram registados 2.516 novos casos no país nas últimas 24 horas, o que eleva o total de casos de infetados com covid-19 para os 151.466.

Os números oficiais dão conta de uma aceleração da propagação da doença desde o início do mês de maio.

O vírus fez já 7.797 mortos na república islâmica, dos quais 63 foram registados nas últimas 24 horas.

Tendo sido o país do Médio Oriente mais atingido pela pandemia de covid-19, o Irão começou a aligeirar as restrições impostas à população para combater o vírus em abril, depois de os primeiros casos terem sido registados em fevereiro.

No entanto, o Ministério da Saúde colocou-se em prevenção face ao possível ressurgimento do vírus, depois da aparição de novos focos de infeção em várias províncias.

Teerão reimpôs medidas de confinamento na província do Cuzistão, no sudoeste do país, que permanece classificada com sinal vermelho, o nível mais alto de risco de acordo com o código de cores estabelecido pelas autoridades.

Segundo vários especialistas estrangeiros, mas também segundo vários responsáveis iranianos, os números oficiais estão largamente subestimados.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 369 mil mortos e infetou mais de seis milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,5 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.410 pessoas das 32.500 confirmadas como infetadas, e há 19.409 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.