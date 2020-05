O número de vítimas mortais no Brasil devido à pandemia de Covid-19 subiu esta quarta-feira para 18.859, com um aumento de 888 óbitos nas últimas 24 horas.Os casos de infeção chegaram aos 291.579, tendo-se registado mais 19.951 casos relativamente ao dia anterior.A pandemia do novo coronavírus já matou 325.232 pessoas e infetou mais de 4,9 milhões em todo o mundo desde dezembro.Segundo os dados recolhidos pela AFP, 4.943.050 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia.Entre esses casos, pelo menos 1.827.200 agora são considerados curados.