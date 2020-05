A Bélgica registou nas últimas 24 horas 252 novos casos de infeção por covid-19 , mais 60 do que no dia anterior, e 37 mortes, menos cinco, segundo dados oficiais esta quinta-feira divulgados.De acordo com o boletim epidemiológico hoje divulgado, foram registados nas últimas 24 horas 252 novos casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 , uma subida face aos 192 de quarta-feira, para um total de 56.235 desde o início da pandemia no país.O boletim indica ainda que nas últimas 24 horas foram registadas 37 mortes, face às 42 de quarta-feira, com um total de 9.186.Também nas últimas horas foram registadas 71 novas hospitalizações, totalizando agora as 16.887, e 141 altas hospitalares (14.988).Foram já realizados um total de 432.784 testes de laboratório desde o início de março.O primeiro caso de covid-19 foi registado, na Bélgica, no início de fevereiro.Mais de cinco milhões de casos de contágio pelo novo coronavírus foram oficialmente declarados em todo o mundo, sendo que 70% correspondem à Europa e aos Estados Unidos, de acordo com uma contagem da agência France-Presse, até às 07h30 de hoje.