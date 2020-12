Covid-19. Alemanha com novos máximos prepara-se para duras restrições

A Alemanha regista esta sexta-feira novos máximos desde o início da pandemia, com 29.875 novos casos de contágio e 598 mortes nas últimas 24 horas. O anterior recorde de novas infeções tinha ocorrido na quinta-feira, com 23.679 casos positivos em 24 horas. O último número máximo de mortos num dia (590) ocorreu na passada quarta-feira.

Com este aumento, a Alemanha pondera endurecer as medidas contra a covid-19, tendo alguns estados imposto já fortes restrições como o encerramento de comércio não essencial ou recolher obrigatório.



Este domingo, a chanceler alemã e os chefes de governo dos 16 estados federados vão reunir-se de urgência para adotar novas medidas de combate à propagação do vírus. Segundo o El País, estas medidas deverão ser impostas antes do Natal e até ao dia 10 de janeiro.



O ministro do Interior pediu, inclusivamente, o fecho total de quase toda a vida pública antes da época festiva. "A única oportunidade para voltar a ter a situação sob controlo é o fecho, mas isso deve acontecer de maneira imediata", disse Horst Seehofer ao Der Spiegel. "Se esperamos pelo Natal, vamos enfrentar números elevados durante meses".

Esta quarta-feira, num emotivo discurso no Bundestag, Angela Merkel pediu aos cidadãos que reduzam o número de contactos. "Lamento, do fundo do meu coração, mas quando pagamos o preço de 590 mortes diárias, na minha opinião não é aceitável", disse. "Se mantivermos demasiados contactos antes do Natal e depois esse será o último que passamos com os avós, teremos feito algo mal".

Na quinta-feira, o presidente do Instituto Robert Koch, Lothar Wieler, apelou também para que os alemães reduzam os contactos. E assegurou: se não forem respeitados os cuidados de distanciamento vai verificar-se "uma paragem mais dura da vida pública a nível federal".

Wieler disse que a atual redução dos contactos - de 40% - "não é suficiente" e precisou que é necessária uma redução superior a 60%, tal como se verificou na primavera, para que a situação elevada de novos contágios seja contrariada.

Com Lusa.