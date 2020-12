Brandon Bernard, o primeiro dos cinco executados antes de fim do governo Trump

Brandon Bernard, de 40 anos, foi executado na noite de quinta-feira por injeção letal, depois de o Supremo Tribunal norte-americano ter negado um pedido de adiamento de última hora feito pelos advogados. A execução de Bernard é uma das cinco no sistema federal que a administração Trump está a apressar antes que Joe Biden tome posse como presidente.Bernard foi a nona pessoa a ser executada no país desde julho, quando o governo de Donald Trump retomou a concretização das penas de morte. Esta decisão de prosseguir com as execuções quebra uma tradição de presidentes cessantes, que submetem ao seguinte inquilino da Casa Branca as decisões sobre as execuções de penas de morte pendentes.A equipa legal de Bernard tinha pedido ao tribunal um adiamento de duas semanas na execução, enquanto ativistas e especialistas defendiam que o homem estava a ser injustamente condenado à morte. A campanha mobilizou senadores e celebridades, tendo sido enviadas milhares de cartas ao presidente norte-americano a pedir a anulação da pena.Apesar dos pedidos, Brandon foi dado como morto às 21h27 (hora local) de quinta-feira na penitenciária de Terre Haute, no Indiana.O seu caso remonta a 1999. Brandon Bernard foi acusado de cumplicidade no rapto, roubo e homicídio de um casal no Texas quando tinha 18 anos. Segundo a acusação, comprou combustível e ateou fogo ao carro onde estavam as vítimas, Stacie e Todd Bagley, que teriam sido baleadas por outro acusado, Christopher Vialva.Foi um dos cinco adolescentes acusados: Vialva, com 19 anos na altura do crime e acusado de ser o líder do grupo, foi executado há três meses. Os outros três adolescentes implicados escaparam à pena de morte por serem menores.Em quase 70 anos, Bernard foi a primeira pessoa a ser executada por um crime cometido quando tinha 18 anos.Antes da execução, escreve o Guardian, dirigiu as suas últimas palavras à família do casal que foi acusado de matar: "Peço desculpa. São as únicas palavras que posso dizer que demonstram o que sinto agora e o que senti naquele dia".