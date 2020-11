Merkel estende confinamento parcial na Alemanha até 20 de dezembro

A Alemanha vai prosseguir o confinamento parcial atualmente em vigor até 20 de dezembro, anunciou esta quarta-feira a chanceler Angela Merkel.



"O crescimento exponencial das infeções foi quebrado, a curva pronunciada achatou", referiu a líder do governo germânico.



Contudo, "os números de novos casos persistem num nível demasiado elevado. A situação não nos permite aliviar ou levantar as medidas que adotámos para novembro", sublinhou Merkel, após um encontro com os líderes dos estados federados alemães (Länder).



Desta forma, Berlim diverge da posição adotada por Paris, que vai iniciar o desconfinamento já este sábado, conforme anunciou ontem o presidente francês, Emmanuel Macron.



Macron e Merkel tinham anunciado na mesma data a imposição de restrições em novembro devido ao aumento dos novos casos de infeção pelo coronavírus, sendo que as medidas em França eram mais severas.