O presidente dos Estados Unidos, Donald Turmp, fez um teste ao novo coronavírus mas ainda não tem o resultado, revelou o próprio numa numa conferência de imprensa na Casa Branca este sábado. "Fiz o teste, mas ainda não tenho o resultado", disse, acrescentando que a sua temperatura corporal era "totalmente normal".





ainda o alargamento da interdição de entrada a passageiros não-cidadão dos EUA provenientes da Europa por forma a incluir o Reino Unido e a Irlanda de maneira a conter a pandemia.





Trump esteve em contacto co mo secretário especial de Comunicação da Presidência do Brasil, Fábio Wajngarten, que ficou infetado pelo vírus e já apresentava sintomas da doença na visita aos EUA. Numa conferência de imprensa onde até os jornalistas viram a febre medida antes de entrar na sala, Trump afirmou que fez um teste ao vírus nesta sexta-feira e que espera os resultados dentro de "um ou dois dias".Na mesma, Trump anunciouTambém este sábado, as autoridades de saúde mexicanas admitiram a possibilidade de virem a fechar a fronteira com os Estados Unidos de maneira a evitar a propagação do vírus para o seu país.O ministro da saúde mexicano, Hugo Lopez-Gatell, afirmou que o "fluxo de coronavírus pode deslocar-se de norte para sul" e que, "se for tecnicamente necessário", serão considerados "mecanismos de restrição ou vigilância apertada".Os EUA já contabilizam mais de dois mil casos confirmados de coronavírus, com pelo menos 50 mortes. No México foram apenas contabilizados 26 casos, sem qualquer morte a registar.