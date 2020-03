Mortes por covid-19 no Reino Unido duplicam e são já 21

O número de mortes devido ao surto do coronavírus covid-19 no Reino Unido praticamente duplicou nas últimas 24 horas, passando de 11 para 21, revelou este sábado, 14 de março, o diretor-geral de saúde britânico, Chris Whitty.

O responsável sublinhou que todas as mortes registadas foram de pacientes pertencentes aos chamados grupos de risco, sendo que todas as vítimas sobre as quais foram revelados pormenores tinham problemas de saúde anteriores e mais de 60 anos.

Desde o início do surto o Reino Unido contabiliza 1.140 casos, dos quais 342 registados nas últimas 24 horas.