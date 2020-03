Coronavírus: Itália estende medidas de isolamento até à Páscoa

O governo italiano anunciou esta segunda-feira que irá estender o isolamento para prevenir a propagação do novo coronavírus até, pelo menos, a Páscoa. A intenção foi revelada pelo ministro da Saúde de Itália, Roberto Speranza, em comunicado."A nossa avaliação é que as medidas de confinamento sejam estendidas para lá da Páscoa, a 12 de abril. O governo irá caminhar nessa direção", afirmou o responsável pela pasta italiana da saúde, após uma reunião com especialistas de saúde.A Itália está em quarentena há já três semanas e as restrições iriam terminar nesta sexta-feira. Em entrevista ao Corriere della Sera, há mais de uma semana, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, já tinha considerado o prolongamento das medidas para lá da data estabelecida de 3 de abril para "evitar o colapso do sistema italiano".O número de mortos em Itália é, atualmente, o maior em todo o mundo, com 11,591 vítimas registadas desde que a pandemia surgiu nas regiões do norte do país, a 21 de fevereiro.