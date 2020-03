Coronavírus. Em Turim os jovens fazem as compras aos idosos

"Se preferir ficar em casa, as meninas do quarto andar fazem as compras por si". Foi assim que jovens de um prédio em San Donato, Turim, decidiram agir para ajudar a evitar a propagação do coronavírus - que já matou mais de 630 pessoas em Itália. Depois de os idosos terem sido aconselhados a não sair de casa, um gesto de solidariedade foi partilhado nas redes sociais.



"Queremos ajudar, ser úteis nesta altura difícil e esperar que outras pessoas, ao ver o nosso gesto, façam o mesmo", disse uma das jovens ao La Repubblica.





Prédio Turim

Também num condomínio no bairro de Barriera di Milano, em Turim, quatro jovens entre os 23 e os 26 anos decidiram ajudar os mais frágeis. "Como jovens, pensamos que temos tempo e energia e queremos ajudar. Lemos sobre iniciativas semelhantes e decidimos fazer o mesmo", explicou um jovem ao jornal.



Nas entradas dos prédios estão números de telefone para aqueles que optam por não sair de casa mas precisam de ajuda para obter coisas do exterior. Para evitar o contágio, os jovens evitam qualquer tipo de contacto físico com os idosos mas tratam das tarefas diárias que estes não conseguem tratar dentro de casa. "Neste momento ninguém deve ser deixado sozinho, especialmente aqueles que estão em maior risco", disse o jovem.