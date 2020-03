Numa altura em que o surto do novo coronavírus já matou 463 pessoas em Itália, e onde 16 milhões de pessoas se encontram de quarentena, muitos são os que procuram locais mais seguros. Foi o caso de Michela, de 30 anos, que decidiu pagar 1200 euros por uma viagem de táxi de Milão para Roma.Melchiorre, taxista há 20 anos, ouviu este sábado um pedido pelo rádio do táxi. "[A central] avisou-me que a viagem era para Roma e perguntou-me se havia problemas. Aceitei sem pensar, é o meu trabalho", contou o homem ao Huffington Post. Quando a mulher entrou no carro perguntou-lhe se tinha ideia do valor a que ficaria a viagem. "Ela respondeu-me que sabia, que já tinha perguntado".A viagem desde Milão até à capital italiana foi de seis horas. A propagação do vírus tornou escasso o trabalho de Melchiorre, pelo que uma viagem por este valor não se pode agora recusar. "Estou habituado a viajar à noite, tenho músicas que me fazem companhia", contou.Ao chegar a Roma, depois de 600 quilómetros de viagem durante a noite, deixou Michela à porta de casa da mãe. "A mãe desceu para pagar parte da viagem, 1200 euros, apesar de a jovem ter pago grande parte. Eu tirei duas malas do porta-bagagens e despedi-me", explicou Melchiorre. Mãe e filha foram de braço dado até dentro de casa."Dei por mim a dizer em voz alta 'como Roma é linda'. Havia um ar de normalidade, que está a faltar em Milão", lamentou.