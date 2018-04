Como uma arma semiautomática se tornou a mais popular da América e está na maioria dos tiroteios em massa. E como isso só lhe reforça a popularidade.

No dia 14, quarta-feira, Nikolas Cruz, de 19 anos, entrou na escola secundária Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, de onde tinha sido expulso em 2017, e matou 17 pessoas, entre alunos e professores. Usou uma espingarda semiautomática AR-15. Três dias depois, em Miami, a capital do estado, a menos de uma hora de carro de Parkland, arrancou a megafeira de armas Florida Gun Show. Os adultos pagavam 13 dólares de entrada, cerca de 10 euros, para as crianças até aos 12 anos era grátis. Havia 600 bancas com armas automáticas e semiautomáticas, munições, tasers, coletes à prova de bala, carregadores e facas e o mais que se possa querer: se existe, vende-se ali. À entrada, havia uma mensagem da organização: "Queremos homenagear a cidade de Parkland, especialmente os alunos e os professores, que foram mortos sem sentido. Não pretendemos ofender ninguém com este evento, planeado durante muito tempo." Houve críticas, mas a organização justificou todo o investimento já feito para manter a exposição. E o grande sucesso da feira, a arma mais falada, mais comentada e provavelmente mais comprada - embora não exista confirmação para isso sobre esta feira em concreto -, chama-se AR-15. Essa mesma, a que Cruz usou.



Em Dezembro de 2012, dias depois de Adam Lanza ter entrado na escola primária de Sandy Hook e de ter matado 27 pessoas, entre as quais 20 crianças, com uma AR-15 Bushmaster (tinha outras armas, mas foi aquela que provocou as mortes), o armeiro Hyatt Guns, em Charlotte, que se auto-proclama como a maior loja de armas dos EUA, tinha, literalmente, filas de gente que serpenteavam porta fora. O dono, Larry Hyatt, contou à CNN como teve de colocar 37 funcionários nas caixas, non-stop, arranjar separadores para organizar as filas, contratar um polícia para fazer segurança e até pôr um stand de cachorros-quentes à porta para alimentar a multidão em espera. Queriam praticamente todos o mesmo: uma AR-15, como a de Lanza.



Um massacre não limita as vendas: fá-las disparar. A AR-15 tem estado na maioria deles: é a arma dos massacres e a arma da moda. Ou, como define a própria NRA, a National Rifle Association, a associação americana que defende o direito individual e generalizado de porte de arma, a "espingarda mais popular da América".



Há considerações de ordem prática para que seja especialmente adequada a massacres. Embora dispare uma bala a cada pressão do gatilho (daí ser semiautomática), é facilmente modificada para disparar continuamente até que o gatilho seja libertado (passando a automática), e tudo isto sem necessidade de ter de passar pela burocracia, e pelos custos, da licença para armas automáticas. Acessível no posto de venda mais próximo. Custa cerca de 400 dólares.



Em dois massacres em 2017, em Las Vegas e numa igreja no Texas, foram usadas armas AR-15. Em San Bernardino, Califórnia, em 2015, novamente a AR-15. Como em 2012, em Aurora, Colorado (ver caixa). E no mês a seguir a Sandy Hook ou a San Bernardino - os dois casos em que o efeito foi mais dramático -, as vendas mensais de armas de fogo dispararam. Mas estes, como o de Sandy Hook, são apenas os casos mais mediáticos e que por isso ficaram na memória colectiva americana. No entanto, a espingarda tem um cadastro bastante mais longo. De acordo com uma recolha elaborada pela Universidade de Stanford, desde 2007, a AR-15 esteve presente em 12 massacres, nos quais morreram 221 pessoas.



Do Vietname para a rua

A AR-15 nasceu no Vietname. O exército norte-americano queria uma arma para competir com as AK-47 usadas pelas tropas norte-vietnamitas e pela guerrilha Vietcong. A Armalite - daí a sigla AR, que vem de Armalite rifle (espingarda) - desenvolveu uma arma, para uso militar, de fogo rápido, leve, e com munições de menor calibre, mas mais velocidade de disparo, adequada ao tipo de guerra de guerrilha e na selva, sem campo aberto.



Mas não foi um sucesso à partida, pelo contrário. A empresa nem sequer conseguiu vender a AR-15 aos milhares e acabou por vender a patente à Colt, em 1959, que desenvolveu uma versão automática, a M-16, e conseguiu um contrato com as Forças Armadas, em 1962. Esta acabaria por ser a arma mais usada pelas tropas americanas na guerra do Vietname.



A AR-15, que ficara - militarmente, pelo menos - pelo caminho, começou pouco depois a ser comercializada para civis. Mas, mais uma vez, com pouco sucesso. Os especialistas achavam-na feia e cara e ganhou mesmo o apelido de black rifle, ou espingarda preta. O único, e muito relativo sucesso era nas vendas a algumas forças de autoridade aos "preppers", os americanos que tentam estar preparados para o apocalipse. Mas tudo mudou a 17 de Janeiro de 1989.



Nesse dia, em Stockton, Califórnia, Patrick Purdy, de 24 anos subiu o muro da sua antiga escola e disparou indiscriminadamente contra as crianças. Matou cinco, feriu 29 e um professor. Usou uma AK-47 semiautomática, importada da China. Não, não foi uma AR-15 - mas o caso mostrou ao público em geral que, afinal, qualquer civil podia ter acesso a uma arma daquelas. A Colt, em reacção, suspendeu o fabrico de AR-15 durante um ano.



Como um Lego e no Walmart



Mas no ano seguinte a revista Guns&Ammo relatava já um aumento significativo nas vendas. A patente inicial expirara entretanto, o que permitiu a vários outros fabricantes começarem a produzir as suas espingardas "tipo AR-15". Hoje, AR-15 já não designa só ou exactamente a marca, mas aquele tipo de espingarda semiautomática - com algumas adaptações e variações possíveis. E foi isso, aliás, que lhe permitiu sobreviver no mercado quando Bill Clinton proibiu a venda da AR-15. Era apenas a AR-15, ou seja, as versões da AR-15 continuaram disponíveis.



A proibição (que incidiu também sobre outras armas de guerra) não diminuiu as vendas. Larry Hyatt também explicou isso: "Diz-se a um homem que ele não pode ter uma coisa e de repente ele quer ter 12." A proibição também foi boa para a loja. Barack Obama também: a sua eleição desencadeou o temor de que novas restrições viriam a caminho - não vieram, porque o Presidente nunca obteve apoio político para as fazer passar. Mas o medo delas aumentou a procura e a produção de armas nos Estados Unidos subiu 52 por cento relativamente ao mandato de George W. Bush. Pelo contrário, os números têm descido no mandato de Donald Trump: já ninguém teme impedimentos legais, a posição pró-armas do Presidente americano é conhecida.



A AR-15 reinventou-se várias vezes: são adaptáveis às intenções de quem compra e até é possível construir uma em casa, como se quiser, com as várias peças disponíveis no mercado - como um Lego, desde que se saiba o que se está a fazer. Até 2015 era vendida nos supermercados Walmart. E dominou o mercado de armas de forma avassaladora. De acordo com dados de 2016 da National Shooting Sports Foundation, a AR-15 representa 61 por cento de todas as vendas de armas a civis nos Estados Unidos.



Donald Trump atribuiu o massacre de Parkland a um distúrbio mental do atirador. É a mesma lógica defendida pelos defensores da Segunda Emenda à Constituição, que garante a cada americano o direito de ter armas. Um vendedor da feira de Miami, que se identificou à BBC apenas como Bill, explicou o raciocínio: "O que aconteceu em Parkland é uma tragédia, mas a solução não é proibir as armas, mas sim permitir que os cidadãos de bem se possam defender com elas de gente como Nikolas Cruz."



Artigo originalmente publicado na edição 721 de 22 de Fevereiro de 2018.