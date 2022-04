A irmã de Kim Jong-Un sublinhou que Coreia do Norte não quer outra guerra, mas garantiu que Pyongyang irá retaliar com armas nucleares se Seul atacar,

Coreia do Norte ameaça Coreia do Sul com ataque nuclear

A irmã de Kim Jong-Un ameaçou a Coreia do Sul com um ataque nuclear, pela segunda vez em três dias, após Seul ter garantido que conseguiria lançar "um ataque preventivo" contra o Norte. Kim Yo Jong apelidou os comentários do ministro da Defesa da Coreia do Sul, Suh Wook, sobre um ataque preventivo como um "sonho mirabolante" e a "histeria de um lunático".